До Одеси прибув японський «Корабель Миру» з 1 тис. пасажирів на борту

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, яка відбулася на судні, повідомив директор судна, керівник глобальної миротворчої мережі в Північно-Східній Азії Яшіока Тацуя.

Пасажири - жителі Японії, які беруть участь у заходах з досягнення миру і запобігання збройним конфліктам. Серед них - представники східноєвропейських організацій, які входять до всесвітньої мережі громадських організацій, – Глобальне партнерство із запобіганню збройним конфліктам (GPPAC).

«Ми почали цей проект в 1983-му, цей рік став 31 роком наших круїзних поїздок, ми щорічно відвідуємо 25 країн. Основну думку, яку ми несемо, – сприяння встановленню зв'язків між цивілізаціями заради досягнення загального миру, захисту прав людини і охорони навколишнього середовища. Ми прибули з країни, в якій є Конституція миру, і ми сподіваємося, що так зробимо невеликий вклад в досягнення миру в Україні», - сказав Тацуя.

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Він також відзначив, що «наше послання – не можна опускати руки». Тацуя вважає, що збройні конфлікти в Україні, в Африці і на Близькому Сході, дають можливість врегулювати «мудрість людства і діалог з опонентом, оскільки саме діалог є головною зброєю миру».

«Корабель миру» – сам по собі вже медіа. На ньому тисяча людей, і вони поширюють у соцмережах інформацію, яку побачили. Як засновникові корабля мені б хотілося, аби корабель поширював правду, що відбувається в різних куточках світу.

"Наш приїзд до Одеси – можливість пояснити людям в Японії правду", - заявив Тацуя.

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Як повідомляв УНІАН, у 1983 році група японських студентів, долаючи державну цензуру на історію військової агресії Японії в Азії, вирушила в рейс на «Кораблі Миру» в сусідні країни і регіони, аби з перших вуст почути про війну від тих, хто її пережив. Мета подорожі - створення простору для діалогу поза культурними межами і відмінностями.

«Корабель Миру» курсує по всьому світу, залучаючи людей різних країн і регіонів до діалогу і соціальної взаємодії. На борту судна і в портових містах проходження судна проводяться освітні форуми, тренінги і діалоги про ефективні соціально-політичні зміни тощо.

Довідка УНІАН. GPPAC - всесвітня мережа громадських організацій, яка працює над досягненням міжнародного консенсусу в питаннях миротворчості і запобігання насильницьким конфліктам. Вона була створена в 2003 році у відповідь на заклик Генерального Секретаря ООН Кофі Аннана провести міжнародну конференцію організацій громадянського суспільства, які працюють у сфері запобігання конфліктам. До Східноєвропейської мережі організацій входять організації з України, Білорусі, Болгарії, Молдови, Росії, Румунії.