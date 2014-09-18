В Україні знову змінили правила вступу до вищих навчальних закладів

Як повідомляє ТСН із посиланням на Міністерство освіти, тепер під час вступу будуть зараховувати лише ЗНО поточного року.

Читайте такожУкраїнські виші потрапили до рейтингу найкращих університетів світуОкрім того, скасовано обмеження на подання документів – віднині вступати одночасно можна до необмеженої кількості вишів.