У Луцьку з 29 вересня гарячу воду подаватимуть лише у вихідні дні.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав луцький міський голова Микола Романюк 26 вересня.

Згідно розпорядження, від котелень центральних теплових пунктів державного комунального підприємства «Луцьктепло», яке надає населенню послуги з подачі тепла, гаряча вода подаватиметься відповідно до графіка: по суботах та неділях з 08.00 до 23.00.

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Розпорядження мера Луцька основане на виконанні постанови Кабінету міністрів України від 9 липня N№296 «Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/15 року» та розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 2 вересня №333 «Про забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним газом на опалювальний сезон 2014-2015 року».