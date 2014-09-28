Під час знесення пам'ятника Леніну у Харкові постраждав один активіст
23:57, 28 вересня 2014Політика
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У Харкові в процесі демонтажу мітингувальниками пам'ятника Леніну на площі Свободи постраждав один з активістів.
Під час знесення пам'ятника Леніну у Харкові постраждав один активіст / facebook.com
Чоловік отримав травму ока внаслідок того, що обірвався трос, яким пам'ятник намагалися стягнути з постаменту.
Харьков.Раненый патріот pic.twitter.com/hqmzmWXa2W
- IT Sector Харків (@itsector) Вересень 28, 2014
За словами медиків, повідомляють користувачі Твіттера, з чоловіком "все добре".
Спочатку ноги залізного монумента болгаркою розпиляли, після чого тросом стягнули Леніна з постаменту.
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Перед цим на гранітному постаменті пам'ятника перфоратором вибили слова "Слава Україні".
Губернатор Харківської області Ігор Балута раніше заявляв, що пам'ятник не повинен стояти на центральній площі міста, однак знести його необхідно цивілізовано.
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