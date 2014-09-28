Під час знесення пам'ятника Леніну у Харкові постраждав один активіст

Чоловік отримав травму ока внаслідок того, що обірвався трос, яким пам'ятник намагалися стягнути з постаменту.

За словами медиків, повідомляють користувачі Твіттера, з чоловіком "все добре".

Спочатку ноги залізного монумента болгаркою розпиляли, після чого тросом стягнули Леніна з постаменту.

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Перед цим на гранітному постаменті пам'ятника перфоратором вибили слова "Слава Україні".

Губернатор Харківської області Ігор Балута раніше заявляв, що пам'ятник не повинен стояти на центральній площі міста, однак знести його необхідно цивілізовано.