Серед терористів почастішали випадки внутрішніх "розборок" - прес-служба АТО

Про це повідомляє прес-служба АТО.

Там повідомляють, що розборки відбуваються не тільки з застосуванням стрілецької зброї, але й часто супроводжуються стріляниною з мінометів і гранатометів.

"Яскравим прикладом вищезазначеного став артилерійський обстріл, що відбувся 29 вересня 2014 року зі сторони м. Єнакієве у напрямку м. Кіровське", - зазначили в прес-службі.

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Згідно з повідомленням, обидва міста перебувають під окупацією сепаратистів і там нема ні української артилерії, ні українських солдатів.

Незважаючи на це, артилерійські обстріли там тривають.

"І жодним чином не слід сподіватись, що в поясненнях сепаратистів прозвучить, нібито вони вели вогонь один по одному, або ж по мирним мешканцям міста. Знову будуть волати про "жорстокість хунти та бендервців" що обстрілюють мирних мешканців", - резюмує начальник групи ИПСОА штабу АТО, полковник Кравчук.