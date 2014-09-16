В Україні заборонили показ 9 російських фільмів і телесеріалів (список)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держкіно. За даними прес-служби, на підставі висновків Експертної комісії з питань публічного демонстрування і розповсюдження кіно - і відеофільмів, Державне агентство з питань кіно скасувало державну реєстрацію, або відмовило в ній 9 фільмам і телесеріалам російського виробництва: «Фальшива армія. Велика афера полковника Павленко» (реж. А.Грачов, Росія, 2009 рік, д/ф); «Другий забійний» (реж. С.Власов, Росія, 2013 рік); «Холодний круїз» (реж. И.Нурісламов, Росія, 2012 рік); «Честь самурая» (реж. Н.Якушева, Росія, 2012 рік); «Дозволь тебе поцілувати знову» (реж. Ю.Морозов, Росія, 2012 рік); «Ментовські війни 7» (реж. С.Раевский, Росія, 2013 рік); «Окреме доручення» (реж. Д.Аверін, Росія, 2012 рік); «Ментовські війни 4» (реж. Е.Абросімов, Росія, 2013 рік); «Просто Джексон» (реж. Л.Пляскін, Росія, 2012 рік).

Згідно з висновком Експертної комісії, зазначені фільми визнані забороненими для телевізійного показу, публічного комерційного відео, домашнього відео на території України, а 3 з вищевказаних кінострічок отримали заборону і для кінотеатрального показу.

Як зазначив голова Держагентства з питань кіно Пилип Іллєнко, «захист національного інформаційного простору є пріоритетом для Української держави. Ми повинні обмежити вплив російської пропаганди на українського глядача, в той же час Держкіно не має наміру обмежувати показ в Україні російських фільмів, які не несуть загрозу національним інтересам».