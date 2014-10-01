У Харкові на багатоповерхівці почали малювати найбільший в Україні портрет Шевченка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, гігантський портрет Т.Шевченка сьогодні, 1 жовтня, почали малювати на 17-поверховому житловому будинку.

Малюють портрет Кобзаря художники творчої групи «Kailas-V». Ескіз малюнка вже нанесений на стіну, на всі роботи майстри використають до 900 балонів з фарбою.

Як повідомила керівник творчої групи Яна Волк, створення портрета присвячено 200-річчю з дня народження Т.Шевченка. На будинку буде зображений портрет письменника, виконаний художником Іваном Крамським. Загальна площа настінного малюнка складе понад 500 кв. м.

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«Ми обрали саме цей портрет - портрет немолодого Шевченка, щоб показати всю мудрість поета, адже проект присвячений його 200-річчю. Закінчити малюнок ми плануємо через два-три тижні, і, сподіваємося, що погода нам в цьому не завадить. Над графіті на великій висоті працюють три художники, вони люблять свою справу і готові на все, щоб перевершити людські можливості», - зазначила Волк.

У прес-службі міськради нагадали, що творча група «Kailas-V» вже подарувала місту найбільший в Україні портрет космонавта Юрія Гагаріна і сюрреалістичне графіті «Будинок у розрізі» на будівлі по пров. Плеханівському, 3.