Українські правоохоронці та їхні колеги з США розкрили масштабну аферу з Green Card

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУБОЗ МВС України, шахраї взяли під свій контроль програму диверсифійкаційної візової лотереї Diversity Visa та видурювали в українців гроші, втягували у фінансову залежність, а інколи й у трудове рабство за кордоном.

За 10 років шахраї налагодили «безпрецедентну діяльність». Головний офіс зловмисників перебував у Тернополі.

Центром злочинної схеми є комерційна структура «Гермес», яка за родом діяльності мала б надавати туристичні послуги, та усю свою рекламну політику будувала на сприянні в еміграції до США.

«Зловмисники нелегально збирали установчі дані громадян України без їх відома. Особисту інформацію з фотографіями десятків тисяч українців зловмисники купували або викрадали з різних закладів та установ. У подальшому від імен всіх цих людей спільники заповнювали заявки на участь в лотереї. При цьому українці про це навіть не підозрювали», - повідомили у прес-службі ГУБОЗ.

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Щороку, отримуючи імена переможців, шахраї продавали їх виграшний код. При цьому ціна різнилася від 4,5 тис. дол. до 12, в залежності від платоспроможності людини при тому, що участь у лотереї є абсолютно безкоштовною, а уряд США не уповноважував будь-яке підприємство в Україні бути посередником.

Крім того, щоб не привертати до себе уваги правоохоронних органів зловмисники називали свої філіали «Діаспора».

За словами заступника начальника ГУБОЗ МВС Віталія Стрижака, працівниками міліції вже проведено 25 обшуків, у ході яких вилучено чимало доказів незаконної діяльності угруповання, зокрема бухгалтерські документи, штампи та печатки фіктивних підприємств, банківські картки, анкети з персональними даними, боргові розписки тощо.

Також вилучено документи на право власності на нерухомість як на території України, так і за кордоном, державні акти на земельні ділянки на території різних регіонів нашої країни та півмільйона гривень.

В цілому розслідується цілий ряд кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 190 (шахрайство), ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Зокрема, вже встановлено майже 200 потерпілих, які на даний час перебувають в США. Вилучені під час обшуку документи свідчать, що через шахрайську оборудку угруповання пройшли тисячі людей.

Крім того, Державною службою фінансового моніторингу вже підтверджено «відмивання» доходів угрупованням на суму більше ніж 2 млн грн.

На території України у шахрайській схемі були задіяні близько 10 осіб.