Загиблий працівник Червоного Хреста прибув в Україну півтора місяця тому

Про це повідомляє прес-служба організації. "Ми глибоко шоковані цією трагічною втратою", - сказав операційний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Домінік Стілхарт, назвавши порушенням міжнародного законодавства обстріл житлових кварталів.

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Загиблому громадянину Швейцарії Дюпаскьє було 38 років. Раніше він працював в Пакистані, Ємені, Гаїті, Єгипті, Папуа-Нової Гвінеї.

За даними організації, в Донецьку працювали 20 її співробітників, серед яких 5 іноземців. "Всі інші працівники МКЧХ зараз в безпеці", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Донецької міської ради, в Донецьку 2 жовтня в результаті обстрілу бойовиками загинув від осколкових поранень співробітник МКЧХ, а також постраждали 5 мирних жителів.