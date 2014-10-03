МЗС України про вбивство співробітника Червоного Хреста: Цей теракт не має ніякого виправдання

Заява опублікована на офіційному сайті міністерства.

"МЗС висловлює глибокий жаль та співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю внаслідок обстрілу терористами офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста у м. Донецьк представника МКЧХ, громадянина Швейцарії", - сказано в повідомленні.

Ця смерть потрібна бойовикам, щоб в черговий раз залякати представників міжнародних організацій, упевнені в МЗС.

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" Цьому терористичному акту немає жодного виправдання. Бандити і терористи у нелюдський спосіб насмілилися підняти зброю проти тих, хто прибув на Донбас із гуманітарною місією – допомагати людям. Цей випадок знаходиться в одній площині із взяттям терористами у заручники співробітників ОБСЄ та так само спрямований на залякування представників міжнародних організацій, які допомагають повернути мир та спокій на Донбас", - заявили українські дипломати.

"Причетні до цього злочину особи та організації повинні бути притягнуті до відповідальності згідно з нормами національного та міжнародного законодавства", - вимагає зовнішньополітичне відомство України.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 жовтня, бойовики обстріляли центр Донецька. В результаті обстрілу загинув громадянин Швейцарії, представник МКЧХ.