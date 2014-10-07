Аксьонов заробляє по 7-8 тисяч доларів на фурах з українськими продуктами - Джемілєв

Про це в ефірі «5 каналу» заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"На кордоні на кілька кілометрів черга з фур, які везуть продукцію до Криму. Причому, ці фури їдуть через Керченську протоку в Росію, бо там продукти дуже дорогі і на кожній фурі вони додатково заробляють 7-8 тисяч доларів. Там є машини Гобліна-Аксьонова, він на цьому теж заробляє, є автомобілі деяких наших олігархів, які зацікавлені, щоби заробити там", - пояснив Джемілєв.

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Крім того, він зазначив, що транспорт, який потрапляє до Криму, належним чином не перевіряється.

"Як такого кордону у нас нема. Будь-яка машина, що би у ній не було - заплати 2 тисячі гривень нашим прикордонникам, а потім російським прикордонникам, які теж у гривні беруть, і провозь що хочеш", - говорить Джемілєв.