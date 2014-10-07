На донецькому заводі «Топаз» бойовики розмістили свої казарми – працівники

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН повідомили працівники заводу «Топаз», виробництво на якому зараз зупинено.

За їх словами, «у виробничих цехах підприємства, які займають великі площі, а також в інженерних будівлях на території заводу зараз розміщуються казарми озброєних бойовиків». Серед бойовиків є і місцеві ополченці, зобмовані російським телебаченням, які прийшли «обороняти місто від «укропу», ну і, безумовно, заробити грошей», пояснили співрозмовники агентства.

Територія «Топазу» розташована у густонаселеному мікрорайоні Донецька і оточена житловими багатоповерховими будинками.

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Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року співробітники державного підприємства «Топаз» (м. Донецьк) повідомляли, що терористи вивезли із заводу все устаткування, зокрема дороговартісну військову установку радіолокаційного придушення «Мандат».

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Топаз» спеціалізується на розробці і серійному виробництві складних радіотехнічних систем і комплексів спеціального призначення, а також радіотехнічних виробів широкого застосування.