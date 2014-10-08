В Україні залишилось більше двох тисяч цілих Ленінів - експерт

Про це заявила в ефірі Радіо Свобода перший заступник директора Українського інституту національної пам’яті Аліна Шпак.

Вона додала, що за роки незалежності кількість монументів Леніну в Україні скоротилася більше ніж удвічі.

Читайте такожУ Полтавській області планують знести всіх Ленінів «Орієнтовно станом на кінець літа цього року, за нашими підрахунками, по Україні ще є близько 2200 пам’ятників Леніну. Але йдеться про пам’ятники, про монументи. Ми сюди ще не вкладаємо барельєфи, горельєфи, бюсти й інші частини тіла даного великого вождя. Це велика цифра, хоча станом на серпень 1991 року таких пам’ятників було 5500», – розповіла Аліна Шпак.

За її словами, під час цьогорічного так званого «ленінопаду» було знесено близько 300 пам’ятників Леніну і 50-70 іншим радянським діячам.