Поблизу Маріуполя, Донецька та на кордоні з Кримом зафіксували 9 безпілотників РФ

За добу прикордонники зафіксували 9 безпілотників на Маріупольському напрямку, поблизу Донецька, а також на кордоні з Кримом .

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Минулої доби зберігалася тенденція до активізації незаконними збройними формуваннями повітряної розвідки позицій прикордонників та сил АТО», - йдеться в повідомленні.

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«Загалом прикордонники зафіксували роботу БПЛА на Маріупольському напрямку, поблизу Донецька, а також на адміністративному кордоні з АР Крим у 9 випадках», - зазначає Держприкордонслужба.

Зокрема, поблизу Маріуполя спостерігалося 4 літальних апарати, поблизу населеного пункту Велика Новосілка - 2 та ще 3 – на кордоні з Кримом.