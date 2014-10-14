Росія почала перепис населення в анексованому Криму

У Федеральній службі державної статистики (Росстат) відзначають, що перепис проводиться для подальшої розробки соціально-економічних програм регіону, повідомляє Крим. Реалії.

Проте в кримськотатарській спільноті, на представників якого зараз посилюється тиск, вбачають інше підґрунтя того, що відбувається і згадують, що перед депортацією 1944-го року радянська влада теж проводила перепис населення, після чого вигнала кримських татар з їх батьківщини.

На прес-конференції 14 жовтня в Сімферополі керівник Росстату Олександр Суріноввисловився, що в його відомстві пропонували провести перепис кримчан тільки в жовтні наступного року. «Але було ухвалене рішення, що необхідна інформація швидше», – додав він.

Кримчанам потрібно буде відповісти на 33 запитання і вказати місце проживання, освіту, сімейний стан, національну приналежність, рівень доходів, житлові умови. Для людей, які тимчасово проживають у Криму, передбачена спеціальна анкета, в якій, наприклад, можна вказати мету і тривалість візиту перебування. У бланки громадян, які відмовилися брати участь у переписі, вноситиметься тільки інформація про стать і вік, отримана за місцем їх реєстрації.

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При цьому від опитуваного не вимагатимуть відповідати на запитання про національність. За словами головного російського статиста, значна кількість людей в Росії під час переписів 2002 і 2010 років не захотіли вказувати свою національність.

При опитуваннях від кримчан не будуть вимагати надання документів, які підтверджують дані, які вони подають, пояснив Сурінов.

Також один з членів сім'ї, якого переписувачі застануть дома, може надати відомості і про інших домочадців. Відповісти на запитання жителі Криму зможуть не тільки вдома, але й на спеціальних переписних пунктах.

Перші підсумки перепису підведуть вже до кінця цього року, остаточні – до травня наступного.

«Я і мої близькі відповідатимуть на запитання переписувачів тільки за умови, що цей перепис проводитиметься державною кримськотатарською мовою, подивимося, як вона працює у Криму», – зазначив у коментарі для сайту Крим.Реаліїучасник кримськотатарського національного руху, керівник Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

Він припускає, що результати перепису «порахують так само, як і на референдумі в березні цього року».

«Напередодні депортації 1944 року також проводилася перепис населення, майна. Що буде за цим?.. В нашій історії є такий гіркий досвід», - сказав Смедляєв.

Останній перепис в Криму проводився у 2001 році.