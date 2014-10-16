У "ЛНР" оголосили полювання на велосипедистів

08:23, 16 жовтня 2014
Суспільство
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На територіях, підконтрольних «ЛНР», бойовики оголосили полювання на велосипедистів.

REUTERS

Про це повідомив в Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Відзначаються численні випадки затримання громадян на велосипедах під приводом перевірки", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Луганщині бойовики масово відбирають у людей автомобіліЯк пояснив Тимчук, передбачається, що коригувальники української артилерії пересуваються на велосипедах. У зв'язку з цим, за його словами, останнім часом місцеві жителі намагаються менше використовувати цей вид транспорту.

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