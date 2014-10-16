У "ЛНР" оголосили полювання на велосипедистів

Про це повідомив в Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Відзначаються численні випадки затримання громадян на велосипедах під приводом перевірки", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Луганщині бойовики масово відбирають у людей автомобіліЯк пояснив Тимчук, передбачається, що коригувальники української артилерії пересуваються на велосипедах. У зв'язку з цим, за його словами, останнім часом місцеві жителі намагаються менше використовувати цей вид транспорту.