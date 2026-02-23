Теракт у Львові: у підозрюваної була 18-річна спільниця

Дівчину затримали в Харкові та доставили до Львова, вона дала свідчення.

У підозрюваної в теракті у Львові була 18-річна спільниця, яка заманила поліцейських, повідомивши про начебто крадіжку. Про це заявив заступник голови Служби безпеки України Іван Рудницький, повідомляє hromadske.

За його словами, підозрюваній "тільки недавно виповнилося 18 років". Саме вона зателефонувала на гарячу лінію поліції, коли інша фігурантка заклала вибухівку та залишила місце майбутнього теракту.

Поліцейським вона сказала, що за адресою, де вже лежала вибухівка, невідомі вчиняють крадіжку в магазині. Дівчина попросила, щоб на місце виїхав представник поліції.

Так, дівчину затримали в Харкові та доставили до Львова, де вона вже дала свідчення, розповівши про свої дії.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого у центрі Львова пролунали вибухи, унаслідок яких загинула 23-річна поліцейська, а ще понад 20 людей зазнали поранень.

Сьогодні, 23 лютого, у Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід для 33-річної мешканки Костополя Рівненської області, яку підозрюють у скоєнні цього теракту. Йдеться про арешт без права внесення застави.

За словами жінки, вона не знала, що було в пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.

Вона розповіла, що куратор вийшов з нею на зв'язок понад тиждень тому і пообіцяв дві тисячі доларів. Жінка сказала, що погодилася, адже мала борги. Утім, уточнила, що якби знала про вміст пакету, ніколи б так не вчинила.

