На Крим насувається шторм

Штормове попередження оголосили в Криму на 17-18 жовтня.

Про це повідомляє гідрометцентр Криму. 18 жовтня вдень йтиме сильний дощ. Вітер північно-східний 10-15 м/с, місцями пориви 18-23 м/с. Температура повітря вдень 14-16 градусів тепла. Читайте такожОпалення у Києві увімкнуть, якщо протягом трьох днів температура не перевищить +8°19 жовтня посилення північно-східного вітру 15-20 м/с, місцями 25 м/с, зниження температури повітря на 8-10 градусів.

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