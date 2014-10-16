На Крим насувається шторм
11:27, 16 жовтня 2014Суспільство
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Штормове попередження оголосили в Криму на 17-18 жовтня.
У Криму очікують сильний дощ та вітер / УНІАН
Про це повідомляє гідрометцентр Криму.
18 жовтня вдень йтиме сильний дощ. Вітер північно-східний 10-15 м/с, місцями пориви 18-23 м/с. Температура повітря вдень 14-16 градусів тепла.
Читайте такожОпалення у Києві увімкнуть, якщо протягом трьох днів температура не перевищить +8°19 жовтня посилення північно-східного вітру 15-20 м/с, місцями 25 м/с, зниження температури повітря на 8-10 градусів.
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