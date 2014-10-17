РФ перекинула під Маріуполь військову техніку, на північному напрямку - більше тисячі бойовиків

Триває концентрація російсько-терористичних військ у районі Новоазовська.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом останніх діб з Росії (з боку н.п.Федорівка Ростовської області РФ) на територію Новоазовського району (Україна) увійшло 2 колони до 10 автомобілів кожна. У складі колон - тентовані вантажні автомобілі, автобуси, бензовози", - написав він.

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З району Новоазовська йде перекидання озброєнь та військової техніки у напрямку Маріуполя.

В районі Широкіне зазначається скупчення російської бронетехніки.

В районі Червоноармійське-Козацьке (на північ від напрямку Новоазовськ-Маріуполь) зазначається скупчення бойовиків загальною кількістю понад 1 тис. осіб.