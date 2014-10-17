Суд Миколаєва виніс вирок шести найманим убивцям

Як повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області, Корабельний районний суд Миколаєва засудив двох обвинувачених до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, ще чотирьох - до позбавлення волі на терміни від 10 до 12 років з конфіскацією частини майна.

В ході слідства встановлено, що обвинувачені з 1997 року по 2005 рік на території Криму, міст Київ, Миколаїв і Херсон вчинили умисні вбивства п'яти осіб і вчинили замах на життя ще шістьох людей. В основному, злочини були вчинені на замовлення.

Державне обвинувачення довело провину всіх засуджених у вчиненні інкримінованих їм злочинів.