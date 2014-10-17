На Харківщині на шляху потяга підірвали колію

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України на Південній залізниці, машиніст потяга застосував екстрене гальмування. Внаслідок вибуху пошкоджено залізничне полотно, контактну мережу та вибито скло в локомотиві потяга.

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На місце події виїжджало керівництво УМВС на Південній залізниці, слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки, співробітники Служби безпеки України.

Проводяться роботи з відновлення руху на вказаній ділянці залізниці, матеріали передано до Управління СБУ в Харківській області.