Близько тисячі машин застрягли на Керченській переправі

За інформацією офіційного росперевізника "Єдиної транспортної дирекції", в порту "Кавказ" своєї черги на пором очікують 552 автомобілів, в порту "Крим" - 430.

Про це пише "Сегодня".

"На накопичувальних майданчиках в Новоросійську очікують своєї черги на пором 174 вантажні машини, в Керчі - 216 вантажних машин. Скупчення транспортних засобів виникло через погіршення погодних умов до вечора 18 жовтня. Вітер сягав 15-20 м/с, з поривами до 24 м/с", - пояснили в дирекції.

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На даний час сила вітру оцінюється в 9-14 м/ с. Штормове попередження не скасовано.