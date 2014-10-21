Медики протестують проти ліквідації Служби санепідемконтролю

Як передає кореспондент УНІАН, близько тисячі медичних працівників зібралися під Адміністрацією президента і скандують: "Президентська дія - єдина надія!".

Мітингувальники тримають плакати: "Ні - руйнуванню громадського здоров'я!", "Порошенку, боремося разом за кожне українське життя!", "Майбутнє належить медицині профілактичній", "У Європу - без епідемій", "Здоров'я кожного - багатство всіх".

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Представники медичної профспілки передали в АП звернення до Порошенка із закликом «дати відповідні доручення та взяти під особистий контроль нашу заяву генеральному прокурору України про скоєння злочинів, які призвели до особливо тяжких наслідків, пов'язаних із загибеллю людей».

У заяві генпрокурора йдеться про те, що «Вільна профспілка медичних працівників України заявляє про те, що посадовими особами Кабміну, МОЗ та іншими особами, які відповідно до службових повноважень і встановлених функціональних обов'язків за забезпечення та охорону конституційних прав громадян України, здійснення заходів та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я, внаслідок навмисних дій та бездіяльності у період від лютого по жовтень 2014 року скоєні дії, які призвели до загибелі людей, завдали істотної шкоди здоров'ю громадян України».

Також у заяві сказано: «Враховуючи, що станом на сьогоднішній день представниками органів влади не забезпечені відповідні заходи безумовного надання лікувальної допомоги і надходження лікарських препаратів у період фактичного самоусунення від виконання своїх функціональних обов'язків під час передвиборної кампанії, створені додаткові умови для загибелі пацієнтів і загрози їхньому життю та здоров'ю. Вбачаючи у діях посадових осіб Кабміну та МОЗ ознаки злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу: 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником), 364 (зловживання владою або службовим становищем), 367 (службова недбалість), просимо почати досудове розслідування за фактами кримінальних правопорушень».

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Кабінет міністрів України прийняв постанову, згідно з якою у рамках оптимізації роботи органів державної влади були реорганізовані Державна служба з питань лікарських засобів, Держагентство земельних ресурсів, а також державні служби з питань праці, гірничого нагляду та промислової безпеки.

Раніше УНІАН писав, що у Києві презентували модель впровадження страхової медицини в столиці.