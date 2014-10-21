У Севастополі масово труять собак

За даними Фонду допомоги бездомним тваринам, тільки за останні п'ять днів в місті було вбито понад 100 собак.

"Конкретно стверджувати, хто це - ми не можемо, але цькування йде конкретне. Це вперше за шість років такий випадок. Якщо раніше могли отруїти 10 собак, то сьогодні понад 100 собак вже отруєні. І це тільки мала частина, про яку ми знаємо", - зазначила представник Фонду Вікторія Заїченко.

Читайте такожУ Києві обирали найкращого безпородного собаку

Заїченко підкреслила, що невідомі труять як безпритульних, так і домашніх тварин. Тільки за останні дні в міські ветеринарні клініки надійшло 10 домашніх собак, повідомляє e-crimea.info.

За словами губернатора Севастополя Сергія Міняйло, розпорядження про винищення бродячих собак міська влада не давала.

"Я такого розпорядження не давав. Завдання труїти бездомних тварин поки нікому не ставили. Поставлене завдання розібратися, звідки це з'явилося", - підкреслив він.