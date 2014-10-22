В школи Донецька почалися поставки російських підручників

Про це повідомив так званий "міністр освіти" «ДНР» Костенок Ігор, передають «Новости Донбасса».

"До нас сьогодні приїхало три тонни підручників. Я розумію, що підручники - це не та річ, яку можна оцінювати кілограмами, але я можу сказати, що це тисячі книг", - повідомив "міністр освіти" ДНР.

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Він зазначив, що незабаром планується забезпечити підручниками не тільки Донецьк, а й школи районних центрів та сіл, які захопили терористи.

Він повідомив, що підручники зібрані в основному з точних наук (математика, фізика), меншою мірою представлена російська мова.

Раніше терористи вже завозили в Луганськ партію російських підручників. Крім того, в навчальних закладах, де є юридична спеціалізація, терористи ввели предмет «російське право».