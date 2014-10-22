У Донецькій області почали видавати продовольчі талони

Як йдеться в повідомленні прес-служби Донецької обласної держадміністрації, на цю суму талона можна придбати товар у низці супермаркетів у містах Краматорськ, Дружківка, Артемівськ і в Артемівському районі.

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"Так, 22 жовтня в Артемівському районі територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян при управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації розпочато видачу переселенцям ваучера відповідного номіналу. Отриманий ваучер кожен переселенець може обміняти на продукти харчування", - йдеться в повідомленні.

"Видача відповідних ваучерів відбулася вчора в Краматорську. В майбутньому географія діяльності місії "Людина в біді" може розширюватися", - наголошується в повідомленні.