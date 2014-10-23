Названі найкращі міста для мандрівників на 2015 рік

Таке звання столиці США присвоїли експерти видавництва Lonely Planet, які склали відповідний рейтинг. У топ-лист LP увійшли 10 міст, пише Лента.ру.

Список кращих напрямків Європи складався Lonely Planet на основі опитування провідних фахівців у сфері туризму (журналістів, мандрівників, аналітиків індустрії). Вибрати можна було як дуже «розкручені» напрями, так і маловідомі.

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Рейтинг найцікавіших міст 2015 року виглядає так:

1. Вашингтон (США)

2. Ель Чальтен (Аргентина)

3. Мілан (Італія)

4. Церматт (Швейцарія)

5. Валлетта (Мальта)

6. Пловдів (Болгарія)

7. Салиісбері (Великобританія)

8. Відень (Австрія)

9. Ченнаї (Індія)

10. Торонто (Канада)

Особливих критеріїв при виборі кращих населених пунктів не було. Так, Вашингтон відзначили за велику кількість музеїв, гастрономічне розмаїття і приязність до секс-меншин. Мілан - за «майже цілковиту елегантність». На Торонто запропонували звернути увагу у зв'язку з Pan American Games, які відбудуться в місті в 2015 році.

Детальніше ознайомитися з рейтингом можна на сайті Lonely Planet.