Журналістів закликали подбати про свою безпеку.

У Національній поліції закликали журналістів триматися якнайдалі від будь-яких вуличних протистоянь, щоб випадково не постраждати від впливу правоохоронців, які припиняють протиправні дії учасників акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речниця Нацполіції Оксана Блищик сказала на щорічних громадських слуханнях з питань захисту прав журналістів, боротьби з системною безкарністю та фізичною агресією щодо працівників ЗМІ.

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«Ми дуже зацікавлені, щоб у нас із вами був зворотний зв'язок. Нам дуже неприємно, коли поліцейські скоюють протиправні дії стосовно журналістів. Але такі випадки є, хоча вони не завжди свідомі та направлені на журналістів. Якщо є підстави вважати, що були свідомі дії, - ми направляємо матеріали наших службових розслідувань до ДБР», - сказала Блищик.

Разом з тим вона закликала працівників медіа поводитися обережно у разі виникнення будь-яких конфліктів, сутичок чи заворушень під час масових акцій.

«Але хочу вас попросити, чисто по-людські і як колега. Якщо ви бачите якісь заворушення, якісь протистояння між різними групами осіб, я вас прошу не гнатися за найвдалішими кадрами, спробувати убезпечити себе самим, подбати про свою безпеку», - зауважила Блищик.

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Автор: Дмитро Хилюк