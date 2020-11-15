На порожніх стільцях розмістили аркуші з іменами політв'язнів, зокрема, Дениса Кашука, Олени Пєх, Османа Арифмеметова, Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Валерія Матюшенка та інших.

У Києві відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів.

Читайте такожВ ТКГ пояснили, для чого потрібна нова зустріч Зеленського із ПутінимЯк передає кореспондент УНІАН, захід пройшов на Софійській площі у столиці.

На порожніх стільцях розмістили аркуші з іменами українців, яких незаконно утримують у Росії, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також Криму, зокрема, Дениса Кашука, Олени Пєх, Османа Арифмеметова, Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Валерія Матюшенка та інших.

На акцію прийшли правозахисники, рідні та друзі незаконно утримуваних громадян, а також колишні політв'язні.

Крім того, участь у заході беруть актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, журналіст та публіцист Вахтанг Кіпіані, акторка Олеся Жураківська, письменники Андрій Курков та Лариса Денисенко, акторка Антоніна Хижняк, музикант Олександр Сидоренко - вони розповідають історії політв'язнів.

За словами голови правління Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук, акцію проводять вже третій рік поспіль.

Скільки українців перебувають у полоні

Станом на сьогодні щонайменше 234 українці перебувають в полоні в ОРДЛО.

В тюрмах Росії та окупованого Криму утримують близько 99 громадян України, з них 76 - кримські татари.

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Автор: Антоніна Доломанжи