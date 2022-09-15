Радник "глави Криму" назвав це зрадою.

В окупованому Криму звільнили викладача, який включив в аудиторії українську пісню "Байрактар".

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Андрій Білозеров працював у Білогірському технікумі вчителем російської мови.

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Міністерство освіти почало перевірку щодо адміністрації технікуму, яка прийняла чоловіка на роботу. Також перевірку проводить поліція.

Так званий "радник "глави Криму" Олег Крючков заявив, що чоловіка звільнили.

"Ми розцінюємо як зраду подібні музичні перформанси. До кордону 150 кілометрів. Якщо хто хоче підтримати Україну, то може їхати туди. Там їх швидко пустять на гарматне м'ясо", - сказав він.

За даними Telegram-каналів, відео з викладачем зняли і виклали в мережу його учні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Криму заарештували діджея, який включив в караоке-барі пісню "Дике поле" українського виконавця YARMAK. Йому, господині бару і відвідувачеві довелося вибачитися за це на відео.

Також повідомлялося, що в Севастополі вирахували по камерах і затримали чоловіка, який заспівав у своїй машині пісню "Ой, у лузі червона калина".

Раніше так званий глава "Ради Міністрів Республіки Крим" Сергій Аксьонов заявив, що людей, які "скандують проукраїнські гасла і співають націоналістичні пісні" потрібно притягати до відповідальності.

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