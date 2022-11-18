Окупанти назвали пісню "Ой у лузі червона калина" "бойовим гімном екстремістської організації".

Українці Ользі Валєєвій, яка проживає в окупованому Криму, відмовили у видачі паспорта громадянина Російської Федерації через те, що вона заспівала українську пісню.

Із заявою про прийом до громадянства Росії вона звернулася ще в серпні 2022 року, проте результати перевірки оголосили тільки зараз, повідомляють в "МВС" по Республіці Крим.

"Рішенням Міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим відповідно до вимог законодавства відхилено заяву про прийом до громадянства Російської Федерації 34-річної громадянки України, визнаної судом винною у вчиненні протиправних дій, спрямованих на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації, а також публічному демонструванні забороненої символіки", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі "МВС" називають пісню "Ой у лузі червона калина" "бойовим гімном екстремістської організації".

Хто така Ольга Валєєва

Як повідомляв УНІАН, у червні в Криму пройшов конкурс "Місіс Крим-2022". Перше місце посіла полтавка Ольга Валєєва. У соцмережах тоді жорстоко розкритикували зовнішність дівчини.

На початку жовтня в мережі з'явилося відео, на якому Валєєва разом з подругою співають українську пісню "Ой у лузі червона калина" в Сімферополі.

Після нової хвилі критики, вона записала відеоролик з виправданнями, запевняючи, що не знала про заборону на виконання цієї пісні.

Пізніше з'ясувалося, що Валєєвій призначили штраф в 40 тисяч рублів, а її подругу заарештували на 10 діб. Також їм довелося записати відео з вибаченнями.

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