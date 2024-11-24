Андрій Мельник розповів, над чим зараз має старанно працювати Україна.

Війну в Україні реально завершити вже в 2025 році, але для цього потрібно створювати передумови, вважає посол України в Бразилії Андрій Мельник. За його словами, нинішня дипломатія України протягом повномасштабної війни має одну серйозну проблему - розпорошення ресурсів.

"Тобто ми продовжуємо жити, звісно, в модусі війни, але ми не концентруємо, як кажуть, усю силу ... там, де справді вона принесе позитивний результат. Сполучені Штати, Німеччина, ЄС - це має бути із застосуванням усього арсеналу наявного, який у нас є", - зазначив він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Мельник заявив, що якщо Україна "кине всі сили саме на ці напрямки", то в нього є відчуття, що саме у 2025 році війна закінчиться. І наголосив, що на нас чекає щось подібне до "нового світового порядку", який був створений після програшу Франції в наполеонівських війнах.

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Також Мельник зазначив, що вступ Дональда Трампа на посаду президента США - це новий крок для України.

"Може, я помиляюся, але це моє принаймні особисте відчуття, що нова адміністрація США не залишить напризволяще Україну з різних причин", - заявив він.

За словами дипломата, Трамп прагне відновити славу США і увійти в літопис історії як один із найуспішніших президентів цієї країни. Тому він буде сфокусований на кардинальному посиленні впливу Сполучених Штатів у світі.

Наразі Україна має шанс налагодити контакт із майбутніми представниками адміністрації президента США, поки вона перебуває в процесі формування.

Інші новини про мирні переговори

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін готовий до мирних переговорів із Трампом, але без територіальних поступок.

Крім того, Трамп домовиться про вигідну для України мирну угоду.

"Ця війна - через гроші. Ніхто не хоче про це говорити. Ми повернемо свої гроші і збагатимося за рахунок рідкоземельних металів - і Україна теж виграє", - зазначив Ліндсі Грем.

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