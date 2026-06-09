Дітей без щеплень не прийматимуть до шкіл і дитсадків: в Україні готують новий закон

Відповідний урядовий законопроєкт вже зареєстрували у Раді.

Особам, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем вакцинації, можуть заборонити відвідувати заклади освіти і дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Про це йдеться в урядовому законопроєкті "Про захист населення від інфекційних хвороб", який зареєстровано у Верховній Раді України під номером 15286.

Документ передбачає, що в разі, якщо профілактичні щеплення проведені з порушенням установлених термінів у зв’язку з наявністю тимчасових або постійних медичних протипоказань, то при благополучній епідемічній ситуації за рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я такі особи можуть бути зараховані до закладу освіти або дитячого закладу оздоровлення та відпочинку й відвідувати його.

Відповідно до законопроєкту, зарахування осіб до закладів освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку проводиться за наявності медичної довідки (витягу з медичної картки дитини). Ця довідка формується на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо є профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень, якщо проведення їх не протипоказано.

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У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що взято до уваги міжнародний досвід та практики, які використовуються за кордоном, зокрема і відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов’язкових щеплень дітям.

Як зауважують автори, щеплення обов’язкові в більшості країн ЄС. Наприклад у Німеччині з 2020 року діє Masernschutzgesetz (Закон про захист від кору). Згідно з ним батьки, які не вакцинують своїх дітей та дозволяють їм відвідувати дитячий садок або школу, вчиняють адміністративне правопорушення й повинні очікувати штраф до 2500 євро. Також оштрафувати можуть керівників садків, які приймають невакцинованих дітей. Діти ж, які не вакциновані через переконання батьків, навчаються там дистанційно.

Також зазначається, що в Італії ухвалено Law No, яким введено 10 обов'язкових щеплень. Якщо діти їх не мають, вони не можуть бути прийняті до ясел та дитячих садків. До батьків застосовуються штрафи від 100 до 500 євро.

Крім того, як сказано в записці, у Франції з 1 січня 2018 р. перелік обов’язкових щеплень розширено до 11 вакцин. Без документального підтвердження вакцинації дитина не може бути зарахована до ясел, дитсадка чи іншого дитячого колективу, крім випадків медичних протипоказань. У той же час батькам надається визначений термін для проходження вакцинації.

Австралія в питанні щеплень застосовує одну з найжорсткіших моделей, бо сім’я, в якій є невакцинована дитина, може втратити частину державних виплат, а саму дитину можуть не прийняти до дитячого закладу.

Зв'язок дитячих щеплень з аутизмом

Як повідомляв УНІАН, у Данії провели дослідження, яке спростувало твердження про те, що алюміній у дитячих вакцинах становить небезпеку для здоров'я. Дослідники за 24 роки проаналізували медичні карти понад одного мільйона дітей. За весь час цього дослідженняне знайшли жодного зв'язку між наявністю солей алюмінію у вакцинах і хронічними захворюваннями у дітей.

Серед антивакцинаторів стала популярною думка про те, що алюміній шкідливий для дитячого здоров'я - він нібито накопичується в м'язах і потрапляє в мозок. Але ці твердження вже неодноразово спростовували лікарі та науковці.

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