В рамках проєкту можна зробити пожертву на сайті UNITED24 або віддати власний безпілотник.

Українці за тиждень зібрали 400 млн грн на ще один проєкт для українських військових – "Армію дронів".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

400 млн грн за тиждень ви зібрали для Армії дронів проєкту UNITED24. І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям зі ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінність свого внеску в перемогу. Дякуємо від всієї команди – мовиться у дописі.

Україна збирає "Армію дронів" для ЗСУ

1 липня Міністерство цифрової трансформації, Генштаб ЗСУ та платформа UNITED24 оголосили збір на проєкт "Армія дронів". Його мета – придбати 200 дронів-розвідників, які закриють всю лінію фронту шириною близько 2 470 км.

Такі дрони можуть літати до 24 годин на відстань 160 км і при цьому залишатися майже непомітними для ворожого ока. Вони обладнані декількома камерами із тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Їх складно помітити й куди складніше – збити.

Допомогти ЗСУ і долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу, переказавши кошти через платформу UNITED24. Або передати армії власний дрон (перевірити, чи він підходить, можна тут).

Вас також можуть зацікавити новини: