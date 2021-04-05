Госпіталізовано дев'ять осіб.

У Нововолинську працівники шахти №9 "Нововолинська" постраждали під час аварії.

Читайте такожУ Києві поліція виганяє пасажирів з переповнених маршруток - ЗМІ (фото)Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус у Facebook.

"На великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Дев'ятеро шахтарів постраждали. Серед них - мешканці Нововолинська та навколишніх сіл", - написав він.

За його словами, госпіталізовано дев'ять осіб. Їх стан стабільний, загрози життю немає.

"Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої важкості", - відзначив Карпус.

Завтра Управління Держпраці у Волинській області має розпочати службове розслідування.

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Автор: Людмила Жерновська