У Нововолинську працівники шахти №9 "Нововолинська" постраждали під час аварії.
Читайте такожУ Києві поліція виганяє пасажирів з переповнених маршруток - ЗМІ (фото)Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус у Facebook.
"На великій швидкості шахтна кліть опустилася на забій. Дев'ятеро шахтарів постраждали. Серед них - мешканці Нововолинська та навколишніх сіл", - написав він.
За його словами, госпіталізовано дев'ять осіб. Їх стан стабільний, загрози життю немає.
"Деякі отримали забої та переломи легкого ступеня. Двоє - на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої важкості", - відзначив Карпус.
Завтра Управління Держпраці у Волинській області має розпочати службове розслідування.
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