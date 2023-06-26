Він наголосив, що неправильно говорити "на метрі". Нормативний варіант - "на метро".

Мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно говорити про пересування транспортом. А ще в ефірі "Сніданку з 1+1" найвідоміший вчитель України нагадав, які запозичені слова на "о" відмінюються, а які - ні.

"Як правильно сказати: їхати автобусом чи на автобусі, летіти літаком чи на літаку, пливти човном чи на човні? Друзі, обидва варіанти правильні! Але мовознавці радять віддавати перевагу конструкції з орудним відмінком, без прийменника "на", - каже Авраменко.

Тобто їхати автобусом, летіти літаком, пливти човном. А як же бути з метро, поцікавилися у вчителя.

"Оскільки це - запозичене слово, незмінне, то його використовуємо з прийменником "на": їду на метро", - наголосив мовознавець. Але не на метрі. Адже змінювати лише три запозичення на -о, додав Авраменко: пальто, ситро, вино.

Як правильно висловлювати вдячність українською

Раніше Авраменко пояснив, як правильно висловлювати вдячність. Він розповів, що часто натрапляє в соцмережах в українській мові на етикетну формулу "велике дякую". Та вона неправильна, правильно буде так: дуже дякую, щиро дякую або вельми вдячний.

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