Вандалів вже затримали.

У Гостомелі невідомі зрізали зі стіни графіті британського вуличного художника Бенксі.

Місцеві жителі хотіли зберегти шматок стіни, на якому був малюнок, за склом, повідомив Сергій Жук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Автор зобразив жінку у противогазі, яка стоїть з вогнегасником біля згорілої квартири.

"Щойно на наших очах вандали зрізали відомий витвір Бенксі", - написав Жук 2 другого грудня.

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У коментарях чоловік відзначив, що вандалів затримали на місці злочину. За його словами, це були "молоді забезпечені люди".

Графіті Бенксі в Україні

Нещодавно відомий художник-анонім опублікував у своєму Instagram відео, зняте під час його таємного візіту в Україну у листопаді.

Відомо, що чоловік створив сім муралів у Києві, Бородянці та Ірпені. Малюнки з'явилися на зруйнованих в результаті нападу Російської Федерації будівлях.

Раніше повідомлялося, що до роботи Бенксі у Києві невідомі домалювали козака з презервативом. Малюнок з'явився на вулиці Житомирській.

Як повідомляв УНІАН, у березні в Лондоні виставили на аукціон антивоєнну картину Бенксі "Вanksy’s CND Soldiers, unsigned". Отримані кошти мали передати лікарні Охматдит, яка займається лікуванням дітей.

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