Наразі в області пропрацьовують три альтернативні локації для відпочинку.

На Миколаївщині в цьому році відпочинок на чорноморському узбережжі, а також у лісах, що знаходяться на лінії зіткнення, буде заборонений через загрозу замінування.

Про це розповів на брифінгу голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Ліси, які були на лінії зіткнення в активних бойових діях, будуть заборонені для відпочинку через високу небезпеку. … Чорне море військові не дадуть, і я погоджуюся з ними повністю, використовувати через загрозу, через замінування", - сказав він.

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Водночас, за його словами, території Миколаївщини, які не були під окупацією та не зазнали обстрілів, будуть дозволені для відпочинку.

"Внутрішні водойми, певні ділянки будуть доступні для того, щоб люди відпочивали", - наголосив Кім.

За словами Кіма, наразі пропрацьовуються три локації, які будуть використовуватися для реабілітації, в тому числі психологічної.

Він зазначив, що на Миколаївщині чекають мешканців не лише своєї області, а й сусідніх областей для відпочинку.

Пляжний сезон в Україні

В Україні у зв'язку з мінною небезпекою доступ до морських пляжів заборонений.

Альтернативою залишаються внутрішні водойми. Так, наприклад, цього сезону у Києві будуть відкриті всі 14 муніципальних пляжів.

В окупованому Криму росіянам, швидше за все, теж буде не до пляжного сезону - в ОК "Південь" попереджають, що там цього року буде "сезон бавовни, а не курорту".

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