Основні причини недовіри до політичних партій: невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%) та залежність від олігархів (31%).

Три чверті українців не довіряють політичним партіям, протилежної думки – лише майже 20%.

Про це свідчать презентовані під час прес-конференції результати опитування.

Як зазначається в результатах, загалом українці не довіряють політичним партіям. "Так, лише трохи менше 20% респондентів довіряють політичним партіям. Більшість, а це майже три чверті, – не мають такої довіри", - йдеться в матеріалі.

При цьому, як зауважили соціологи, існують певні відмінності між респондентами різного віку. Так, молодь та старші респонденти частіше довіряють політичним партіям (23,5%), тоді як респонденти середнього віку менш схильні довіряти партіям (близько 16%). По партійних симпатіях також спостерігаються певні відмінності.

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Виборці "Слуги народу" та "Батьківщини" частіше довіряють політичним партіям (близько третини). Найменше довіряють політичним партіям ті люди, які загалом і не планують ходити на вибори: лише 5%.

Основні причини недовіри до політичних партій: невиконання передвиборчих обіцянок (56%), корумпованість партій (41%) та залежність від олігархів (31%). Молодші респонденти частіше говорять про проблеми корупції в партійному житті та залежність від олігархів. При цьому респонденти практично не говорять про проблеми доступності політичних партій, їх несистемної діяльності та браку чіткої структури партії й прийняття рішень.

Щодо виконання політичними партіями своїх функцій, більшість респондентів скептично оцінюють їх виконання. Лише стосовно участі у державному управлінні та підготовці законів більшість респондентів відповідають ствердно. Дещо гірше політичним партіям вдається формування політичної еліти та вироблення політики в різних сферах. А от найгірше їм вдається формування та ефективна реалізація влади, забезпечення зв’язку між владою та суспільством та гармонізація інтересів різних соціальних груп. Трохи краще, проте також негативно, респонденти оцінюють формування політичної культури та формулювання цілей розвитку суспільства.

Також на думку респондентів, існуючим в Україні політичним партіям найбільше не вистачає уміння та бажання захищати інтереси простих людей (43%) та уміння вирішувати конкретні проблеми, що турбують простих громадян (34%). Також партіям не вистачає незалежності від олігархів (30%) та прозорості і підзвітності перед суспільством (24,5%). Лише 8% респондентів вважають, що партіям не вистачає достатнього фінансування на свою діяльність.

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Близько 19% українців загалом готові долучитись до політичних партій. Найбільше таких серед виборців "Батьківщини" - майже 24%. Майже стільки ж готові долучатись виборці "ЄС" - 22,5%. Водночас, коли мова заходить про фінансування політичних партій, то найбільш щедрими є виборці "Європейської солідарності" - 16%. Виборці "ОПЗЖ" і "Слуги народу" рідше висловлюють готовність фінансувати політичні партії (менше 10%). Найменш активні респонденти, які не ходять на вибори. Серед них вкрай мало респондентів, які готові долучатись до політичних партій, та ще менше готові фінансувати їх діяльність. Також присутні суттєві відмінності за статтю. Чоловіки значно частіше готові долучатись до партій та фінансувати їх, на відміну від жінок.

Що відомо про опитування

Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 1 до 7 червня 2021 року. Загалом було проведено 2003 інтерв’ю. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує 2,4%.

Фінансування опитувань здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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Автор: Костянтин Гончаров