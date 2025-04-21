До реєстру зниклих безвісти потрапляють всі, хто зник починаючи з 2014 року.

За час російсько-української війни до Єдиного реєстру зниклих безвісти потрапили біля 63 тисяч людей. Такі дані навів уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтервʼю "Суспільному".

"У розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження – від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – так і про неофіційні", – пояснив він.

За словами Добросердова, до неофіційних джерел відносять свідчення звільнених з російської неволі, а також пошук по OSINT. Він акцентував, що громадяни РФ, ворожі військові, викладають в інтернет інформацію, з якої і фіксується факт перебування людей у полоні. За допомогою таких джерел було виявлено вже понад півтори тисячі зниклих.

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До реєстру зниклих безвісти потрапляють усі, хто зник починаючи з 2014 року. Він містить дані про військових і цивільних, про осіб без громадянства, про іноземців, які на законних підставах перебувають в Україні. Окремо вносяться дані щодо неідентифікованих тіл.

Люди залишаються в реєстрі до настання двох фактів:

людину звільняють і вона опиняється на підконтрольній Україні території чи за кордоном,

після експертиз ухвалюється рішення про ідентифікацію тіла як такого, що належить конкретній особі, яка вважалась зниклою безвісти.

У більшості випадків цивільні потрапляють до реєстру зниклих через окупацію територій. Проте йдеться не про всіх, хто опинився на захопленій ворогом території. Якщо з людиною зберігається контакт родичів, знайомих на підконтрольній території, з нею не відбувається незаконних дій, заява про зникнення не надходить.

"Але ж є й інші історії, коли цивільних затримують, піддають тортурам, вони зникають і ніхто не знає, що з ними відбулося. Щодо таких випадків надходять заяви в поліцію. Або це моніториться по ЗМІ на окупованих територіях. Це все фіксується і далі збираються дані, куди ж поділася ця людина", – додав Добросердов.

Полонені і зниклі безвісти українці

19 квітня 2025 року в рамках обміну полоненими з російської неволі додому повернулися 277 українців. Серед них – військові з лав ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники. Вони боронили Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

Загалом з російської неволі додому повернули вже понад 4 тисячі осіб. Під час останнього обміну було звільнено Маргариту Виноград і її сина Руслана. Вони разом виходили з "Азовсталі" і нічого не знали про одне одного з того моменту, аж поки випадково не зустрілися в автобусі.

Варто зазначити, що родичів полонених і зниклих безвісти оборонців атакують шахраї. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у лютому розповідав, що злочинці телефонують людям, представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій або благодійних організацій і намагаються видурити гроші – зокрема, щоб нібито передати утримуваним у неволі захисникам посилки.

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