Дмитро Штибліков також зазнає психологічних тортур та знаходиться у повному інформаційному вакуумі.

Український політв'язень Дмитро Штибліков в російській колонії не має доступу до ліків, попри наявність у нього низки проблем зі здоров’ям, зокрема болючих висипань та кровоточивих ран на обличчі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Колишній військовий експерт, журналіст відбуває в Росії незаконне покарання за сфабрикованою справою та не має доступу до ліків, необхідних йому через гіпертонію, дерматологічні та низку інших проблем зі здоров’ям", - наголосив омбудсмен.

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Крім того, додав він, у Штиблікова діагностували хронічний варикоз. Він потребує повноцінного медичного обстеження.

"Як повідомляє родина політв’язня, у Штиблікова також з’явилися болючі висипання та кровоточиві рани на обличчі незрозумілого походження", - підкреслив Лубінець.

Уповноважений також наголосив, що політв’язень зазнає психологічних тортур в ув’язненні та знаходиться у повному інформаційному вакуумі: він не має доступу до радіо чи телебачення, йому не передають книги та не дозволяють бачитися і телефонувати рідним.

Лубінець нагадав, що кримчанина Штиблікова разом з двома колегами затримали в окупованому Севастополі у листопаді 2016 року, звинувативши у підготовці диверсій на об’єктах військової інфраструктури.

"Вимагаю терміново надати медичну допомогу політв’язню Дмитру Штиблікову", - написав він.

При цьому Лубінець зауважив, що ненадання кваліфікованої медичної допомоги при наявності хронічних захворювань є грубим порушенням Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною й соціальною радою ООН, а також суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Справа проти Штиблікова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році у Росії заявляли про затримання Штиблікова. У 2017 році його засудили до п'яти років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тис. рублів у "справі про українських диверсантів".

Новий термін йому призначили незадовго до закінчення першого. Однак у Федеральній службі безпеки Росії це видали за недавній арешт і "присвоїли" Штиблікову нову роль.

Так, у листопаді 2022 року ФСБ повідомила, що заарештувала "полковника нелегальної розвідки Головного управління розвідки Міноборони України". Відео затримання показали пропагандистські російські засоби масової інформації, і на ньому показана "візитка Яроша".

У ФСБ РФ написали, що "вступив у законну силу вирок Південного окружного військового суду щодо полковника нелегальної розвідки Головного управління розвідки Міноборони України Штиблікова Д. А., визнаного винним в скоєнні державної зради, з призначенням покарання у вигляді 19 років і 6 місяців позбавлення волі і відбуванням терміну в колонії суворого режиму за сукупністю з призначеним йому в 2017 році Севастопольським міським судом покарання у вигляді 5 років колонії суворого режиму за підготовку серії вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури Криму і Чорноморського флоту".

Російські ЗМІ назвали Штиблікова "найбільш високопоставленим українським розвідником-нелегалом в Росії". На відео з арештом демонструється, як "підозрюваного" хапають на вулиці. При цьому в ролику показали якомога більше атрибутів, які доводять "провину" Штиблікова. Сюди відносяться "візитка Яроша", український паспорт, диплом про закінчення інституту розвідки Національної академії оборони України, прапор України, набори погонів полковника і підполковника.

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