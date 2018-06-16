Засуджений у так званій справі «кримських диверсантів» Штибліков просить здійснити його екстрадицію в Україну

Керівник Консульства України в Новосибірську Олег Фіногенов повідомив, що Дмитро Штибліков виглядає добре, скарг не висловлював.

Засуджений у так званій справі «кримських диверсантів» Дмитро Штибліков просить здійснити його екстрадицію в Україну для подальшого відбування покарання.

Як повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, про це виконуючий обов'язки консула - керівника Консульства України в Новосибірську Олег Фіногенов повідомив Денісовій після відвідування Штиблікова в колонії разом з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою.

За словами в.о. консула, на зустрічі Штибліков заявив, що є громадянином РФ та України.

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«Дмитро Штибліков виглядає добре, скарг не висловлює. Він перебуває з травня 2018 року в одиночній камері. Мав кілька дисциплінарних стягнень. Тетяна Москалькова домовилася про організацію відеорозмови з родиною Дмитра Штиблікова, яка проживає в АР «Крим», - повідомив в.о. консула.

Фіногенов зазначив, що поговорив з Штибліковим. Під час розмови Штибліков написав заяву до Міністерства юстиції України проханням посприяти переведенню його в Україну для подальшого відбування покарання, а також висловив прохання розглянути можливість надання йому матеріальної допомоги в установленому законодавством порядку, за пропозицією консула України.

За словами в.о. консула, з Москальковою вони попередньо домовилися про отримання матеріалів справи Штиблікова у разі звернення консульства у письмовому вигляді на адресу омбудсмена РФ.

Довідка УНІАН. Штиблікова тримають у виправній колонії №6 в Омській області. 9

листопада 2016 року в окупованому Севастополі ФСБ РФ затримала Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудка. Їх звинуватили в підготовці диверсій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення Криму. Бессарабов, Штибліков і Дудко були експертами української неурядової організації «Центр «Номос», який окупанти закрили в 2014 році.

16 листопада 2017 року Штиблікова було засуджено до 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.