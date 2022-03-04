У Євросоюзі стурбовані захопленням російською армією двох українських АЕС - Чорнобильської та Запорізької.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель закликає Російську Федерацію не порушувати правила безпеки на українських атомних електростанціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу після надзвичайного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

"Вночі ми бачили російську атаку в безпосередній близькості від української атомної електростанції. Найбільша українська атомна електростанція зазнала нападу, і це безумовно неприйнятно, оскільки може створити катастрофічні наслідки. Це може викликати екологічну та гуманітарну катастрофу для всієї Європи", - підкреслив Боррель.

"Російська армія повинна не порушувати надзвичайні зони безпеки навколо місць, де розташовуються АЕС, і ми повинні забезпечити безпеку цих зон, оскільки безпека всього європейського континенту може постраждати", - підкреслив Боррель.

Війна проти України: