Вони потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень, зокрема в районі Бахмута.

Ще десятьох бойовиків, які брали участь у захопленні Маріуполя та Волновахи, засуджено до 15 років ув’язнення.

Як зазначається у повідомленні на сайті Служби безпеки України, ці зрадники вступили до окупаційних угруповань Росії та воювали проти України. Серед них - снайпери та кулеметники, які обстрілювали позиції Збройних сил України на східному фронті.

Зауважується, що зловмисники потрапили в полон українських захисників під час жорстоких боєзіткнень в районах Бахмута, Марʼїнки, Красногорівки та селища Нескучне на Донеччині.

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"За даними слідства, засудженими є мешканці зі сходу України, які на початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно приєднались до підрозділів Південного військового округу ЗС країни-агресора. Перебуваючи у рядах загарбників, вони брали безпосередню участь у захопленні Маріуполя та Волновахи", - йдеться у повідомленні.

Також зрадники спільно з найманцями з приватної військової компанії "Вагнер" штурмували Бахмут, Кліщіївку та Новомайорськ у Донецькій області.

Крім того, російські окупанти залучали своїх поплічників до риття окопів, встановлення мінних загороджень та облаштування блокпостів на тимчасово захоплених ділянках українських доріг.

Так, на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чч. 1 та 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Війна в Україні - агенти Кремля

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ викрила на Закарпатті місцевого підприємця, який допомагав Росії виробляти високотехнологічне обладнання для військових кораблів.

Йдеться про поставки вогнетривкої сировини, яка необхідна для виплавки сталі та її подальшого застосування для виробництва радіолокаційних комплексів для суден російського флоту.

В Донецькій області нейтралізували ще одну агентурну групу ФСБ, зловмисники розвідували місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, що задіяні у жорстоких боях на Авдіївському напрямку.

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