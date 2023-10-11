Зловмисники добровільно прибули до так званих "мобілізаційних пунктів РФ", щоб приєднатися до російських загарбників у війні проти України.

Реальні терміни ув’язнення отримали чотири зрадники, які вступили до окупаційних угруповань РФ і воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Як повідомив прес-центр Служби безпеки України, українські захисники взяли бойовиків у полон під час боїв поблизу Кліщіївки та Лисичанська влітку цього року. Зазначається, що суд призначив їм 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що засудженими є четверо мешканців тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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В спецслужбі поінформували, що влітку та восени 2022 року зловмисники добровільно прибули до так званих "мобілізаційних пунктів РФ", щоб приєднатися до російських загарбників у війні проти України. Там їх зарахували на посади стрільців у складі батальйону "Призрак" та оперативно-бойового тактичного формування "Каскад" Південного військового округу ЗС РФ.

"Після перекидання на фронт вони разом з найманцями російської приватної військової компанії "Вагнер" брали участь у веденні бойових дій на Бахмутському та Лисичанському напрямках. Крім обстрілів позицій українських військ зрадники допомагали "вагнерівцям" облаштовувати фортифікаційні споруди та укріпрайони. На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав усіх чотирьох зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - йдеться у повідомленні.

Зрадники України

В полон потрапив зрадник із Донецька, який входив до складу ворожого підрозділу снайперів, що обстрілював позиції українських військ у районі Донецька.

За час ведення бойових дій на передовій фігурант вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ. Слідчі з'ясували, що затриманий є мешканцем тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, але у 2015 році приєднався до так званої "народної міліції ДНР". Від терористів він отримав позивний "Мєсний" та пройшов навчання в російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців з країни-агресора.

Також у Харкові затримано диверсанта головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ): за вказівкою російської спецслужби зловмисник готував підриви двох автозаправних станцій у Харкові та в інших регіонах України. Для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного з лісових масивів Харківщини.

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