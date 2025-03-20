Ветслужба проводить подвірний обхід та проводить безкоштовні щеплення тварин від сказу.

У Бучі на Київщині від сказу загинув безпритульний кіт. У зв’язку з цим випадком у місті запроваджено карантинні обмеження на 60 днів. Про це повідомила Бучанська міська рада.

Захворювання на сказ було зареєстровано по вулиці Яблунська.

"Безпритульний кіт, який загинув від цієї небезпечної хвороби, мав контакт з трьома домашніми тваринами. Відтак, у місті організовано подвірний обхід та проведення безкоштовних щеплень", - зазначено у повідомленні.

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Також власники можуть також вакцинувати своїх тварин у приватних клініках, однак повинні повідомити про це до державної ветеринарної служби.

З метою запобігання подібним інцидентам, мешканців закликають негайно повідомляти про випадки сказу до Державної служби ветеринарної медицини та терміново щепити домашніх тварин (собак та котів) проти сказу.

В Індії загинули півмільйона людей через вимирання одного птаха - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у грудні журнал Forbes опублікував статтю про те, як вимирання популяції одного птаха призвело до значного поширення небезпечних хвороб в Індії, в тому числі сказу. Через це в результаті загинули півмільйона людей. Зазначалось, що зникнення грифів звільнило екологічну нішу для диких собак і щурів, які швидко розмножилися. Однак, якщо у грифів їхні сильні шлункові кислоти нейтралізують смертоносні бактерії в гнилому м’ясі, собаки і щури виявилися "неефективними" старв’ятниками і навпаки перетворилися на рознощиків небезпечних хвороб, у тому числі сказу.

У матеріалі видання вказувалось, що щонайменше 47 300 індійців померли через укуси скажених собак у період з 1992 по 2006 рік. Однак це ще було не найгірше. Друга проблема полягала в тому, що гниючі трупи тварин, які більше не поїдали грифи, тепер забруднювали джерела води, поширюючи такі хвороби, як сибірська виразка, туберкульоз і бруцельоз. Дослідники підрахували, що в період з 2000 по 2005 роки через це додатково помирало понад 100 000 людей – щорічно. Тобто лише за ці п'ять років і лише з цієї причини надлишкова смертність в Індії сукупно склала близько півмільйона людей.

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