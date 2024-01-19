Спахи сказу виникли через неможливість вакцинувати тварин у 2022 році.

На Харківщині посилять протиепізоотичні заходи, оскільки через війну було неможливо вакцинувати диких тварин від сказу у 2022 році. Про повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Зазначається, що у 2023 році в регіоні зафіксовано 117 спалахів сказу тварин.

"Майже 70% виявлено на деокупованих територіях або в зонах, де велися активні бойові дії. Зокрема, в Ізюмському та Чугуївському районах області. Така ситуація пов’язана з неможливістю проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин і контролю їхньої популяції у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

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Заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов зазначає, що торік у лісництвах Красноградського, Лозівського, а також частин Харківського і Богодухівського районів розклали понад 287 тисяч доз вакцини для диких тварин. Цьогоріч планується провести дві пероральні вакцинації – навесні та восени. Це має знизити ризик розповсюдження сказу серед диких тварин, а також передачу інфекції свійським.

Окрім того, за даними ОВА, на початку 2024 року в Валківській громаді виявили об’єкт з 47 тушами свиней. Причина смерті – африканська чума. Осередок було локалізовано та ліквідовано профільними спеціалістами.

Небезпека захворювання на сказ

Сказ – вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Воно передається під час укусу або контакту із слиною хворої тварини.

Перші симптоми сказу схожі з симптомами грипу, включаючи підвищену температуру, головний біль і втому. Потім хвороба поширюється на дихальну систему, шлунково-кишковий тракт та/або центральну нервову систему.

У разі, якщо людину вкусила чи подряпала тварина, або на шкіру, чи слизову потрапила її слина, потрібно ретельно промити місце ураження та якнайшвидше звернутися за медичною допомогою для проведення у разі потреби щеплення антирабічною вакциною.

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