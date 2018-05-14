Одеситка знайшла людські останки, коли гуляла в парку з дитиною (фото)
18:54, 14 травня 2018Суспільство
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У ГУНП поки не прокоментували знахідку, а в патрульній поліції зазначили, що їх з цього приводу ніхто на місце не викликав.
Одеситка знайшла людський череп у парку / фото Ольги Ліон / Думська
Страшну знахідку виявила сьогодні вдень одеситка Ольга Ліон, яка разом з дитиною гуляла у Преображенському парку.
Про це пише Думская.net.
Недалеко від головної алеї лежав фрагмент людського черепа.
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У ГУНП поки не прокоментували знахідку, а в патрульній поліції зазначили, що їх з цього приводу ніхто на місце не викликав.
Зазначимо, з 1790 по 1930 рік на цьому місці було Старе (Перше) міський цвинтар, де було поховано близько 200 тисяч чоловік, включаючи першобудівників і перших мешканців Одеси. Так що людські останки в цьому місці знаходять регулярно.
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