Одеситка знайшла людські останки, коли гуляла в парку з дитиною (фото)

18:54, 14 травня 2018
Суспільство
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Одеситка знайшла людський череп у парку / фото Ольги Ліон / Думська

Про це пише Думская.net.

Недалеко від головної алеї лежав фрагмент людського черепа.

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У ГУНП поки не прокоментували знахідку, а в патрульній поліції зазначили, що їх з цього приводу ніхто на місце не викликав.

Зазначимо, з 1790 по 1930 рік на цьому місці було Старе (Перше) міський цвинтар, де було поховано близько 200 тисяч чоловік, включаючи першобудівників і перших мешканців Одеси. Так що людські останки в цьому місці знаходять регулярно.

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Теги: #Одеса#череп