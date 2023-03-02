Вони намагалися зупинити танкову колону військ РФ одними лише автоматами та "коктейлями Молотова".

Рік тому, 1 березня 2022 року, в нерівному протистоянні з російськими окупантами в Бузковому парку Херсона полягли 24 тероборонці. Російські окупанти розстріляли їх з кулеметів і гармат.

"Вони хотіли знищити навіть пам'ять про мужніх херсонців, що повстали проти російської окупації, але це їм не вдалося. Містяни самостійно поховали Героїв", – розповіли в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Водночас Херсонська міська рада у Facebook повідомила, що рік тому загинуло близько 30 захисників міста, які намагалися зупинити танкову колону військ РФ одними лише автоматами та "коктейлями Молотова".

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У повідомленні зазначається, що в Бузковому парку мужні херсонці облаштували Меморіал бійцям Херсонської тероборони, які загинули того страшного дня. Вже після деокупації представниками 124 бригади ТРО було оновлено місце пам’яті.

1 березня 2023 року вшанувати пам’ять загиблих прийшли до меморіалу рідні та близькі, міська та обласна влада і небайдужі херсонці. В Херсонській міськраді зазначили, що у цьому парку планують зробити комплекс садово-паркових та меморіальних споруд після проведення конкурсу та громадських слухань.

Ситуація на Херсонщині: актуальні новини

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що на окупованій частині Херсонської області російські війська посилили мародерство. У людей викрадають і транспортні засоби.

28 лютого 2023 року у районі деокупованого села Давидів Брід на Херсонщині чоловік підірвався на російській міні. Йому відірвало частину ноги, травмованого чоловіка доправили до лікарні.

Протягом останнього дня зими росіяни також гатили по Херсонщині з артилерії. Загарбники вбили чотирьох людей, ще пʼятеро дістали поранень.

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