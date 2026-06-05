Росіян не будемо пускати в Україну і після війни, - Сибіга

Нині росіяни мають отримувати спеціальні дозволи, візи і проходити верифікацію перед тим, як отримати можливість в’їхати в Україну.

До громадян Росії і після закінчення війни будуть застосовувати обмежувальні процедури на в’їзд до України. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини Юраєм Бланаром.

Зокрема, у глави МЗС України запитали, чи розробляються зараз запобіжники, аби після війни до України не їхали масово мігранти з Росії.

"Для нас Росія – це ворожа країна, це країна-агресор. У нас неможливо в’їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. Тому такої загрози поки що я не бачу", - наголосив Сибіга.

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При цьому, як уточнив міністр, безумовно, до громадян Росії "будуть застосовані особливі обмежувальні процедури, і зараз вони застосовані щодо відвідування України".

Візовий режим з РФ

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2022 року російські громадяни не можуть в’їхати до України без візи. Тоді, коментуючи відповідне рішення, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія сама зробила все, щоб зруйнувати всі зв'язки з Україною.

Візовий режим з РФ запровадили з метою протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності.

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